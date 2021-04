Rechtbank verklaart D-reizen failliet

De rechtbank heeft reisorganisatie D-reizen failliet verklaard. Dit maakte het bedrijf dinsdagmorgen bekend. Door de coronacrisis waren er vrijwel geen inkomsten en raakte de organisatie in grote financiële problemen gebracht.

D-reizen heeft ruim 1100 werknemers en 230 reisbureaus. Het bedrijf verkeerde al langer met lastige financiële problemen. Tegenover het AD zegt Frank Oostdam van ANVR: ‘Dit is dramatisch’. Volgens Oostdam waren de financiële problemen van het bedrijf bekend, maar dit dat hij niet verwacht. Het bedrijf had niet genoeg geld in kas om alle vouchers uit te betalen en moest een beroep doen op het vouchersfonds.

Klanten die een voucher hebben van D-reizen hoeven volgens Oostdam niets te vrezen. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) staat garant voor het terugbetalen.