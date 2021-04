Betrokken agenten discriminerende whats-app berichten overgeplaatst

Onvoldoende draagvlak

'Uit alle gesprekken die zijn gevoerd in het district en de ervaringen die de wijkagenten hebben opgehaald in de wijken, blijkt dat het draagvlak voor deze collega’s dusdanig is afgenomen dat vorige week met hen het gesprek is aangegaan over de mogelijkheid van een verplaatsing', aldus de politie.

Buiten district Delfshaven

De conclusie is dat het beter is als zij aan de slag gaan in een team buiten dit district, om de rust terug te brengen in het team en de focus nu kan liggen op het herstellen van het vertrouwen van de buurt.

Passende plek binnen of buiten eenheid Rotterdam

Op dit moment wordt in samenspraak met hen gekeken naar een passende plek, binnen of buiten de eenheid. Zij zijn sinds maandag niet meer aan het werk op basisteam Delfshaven.