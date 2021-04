Vrouw (80) verdacht van brandstichting in woning Volendam

De politie is een onderzoek gestart naar een brandstichting in een woning aan de Burgemeester van Baarstraat in Volendam. Dit meldt de politie zaterdag.

Twee bewoners geëvacueerd

De politie kreeg zaterdagochtend om 06.59 uur een melding van de woningbrand. De twee op leeftijd zijnde bewoners van de woning hebben met behulp van een omwonende, die een ladder plaatste, via het balkon de woning kunnen verlaten. Ze zijn met inhalatieproblemen overgebracht naar het ziekenhuis. Zij mochten in de middag het ziekenhuis na behandeling verlaten.

Aanhouding

'Een 80-jarige vrouw uit Volendam is aangehouden op verdenking van brandstichting, en wordt verhoord. Zij is overgebracht naar het politiebureau en krijgt bijstand van een advocaat', aldus de politie. In de woning is technisch sporenonderzoek verricht. De politie meldt dat er ook beelden zijn van de brandstichting.