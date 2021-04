In jaar tijd 112.975 coronabekeuringen uitgedeeld

De politie heeft in een jaar tijd in totaal 112.975 coronabekeuringen uitgeschreven en 40.555 waarschuwingen uitgedeeld. Het grootste deel van de bekeuringen is uitgeschreven vanwege overtreding van de avondklok, 64 procent van het totaal.

Dit blijkt uit cijfers tussen begin maart vorig jaar en 1 april dit jaar die de politie op verzoek van de media heeft verzameld. De cijfers zijn nu eenmalig ook op gemeenteniveau te zien. De politie blijft elke week de landelijke cijfers geven.

Uit de gegevens blijkt onder meer dat in de grote steden relatief meer is bekeurd en gewaarschuwd dan in landelijke gebieden. Dit ligt voor de hand: in grote steden wonen meer mensen dicht bij elkaar dan op het platteland. Ook is er daarom in steden meer politie op straat.