Na tip AIVD: Terreurverdachte (18) opgepakt in Limburgse Beesel

Afgelopen zaterdagavond heeft de politie in Limburg in de gemeente Beesel een 18-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. 'Ook wordt hij verdacht van deelname aan een terroristische organisatie', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

Chatgroep Telegram

'De verdenking is dat de man deelnemer was van een chatgroep op Telegram waarin instructies voor het maken van explosieven en bomgordels gedeeld werden. In Frankrijk is begin april een deelnemer uit het chatgroepje aangehouden, omdat er aanwijzingen waren dat deze een zelfmoordaanslag op een kerk wilde plegen. Bij een huiszoeking werd bij deze man onder andere een zelfgemaakt explosief aangetroffen', stelt het OM.

Rol

Het strafrechtelijk onderzoek in Nederland begon met informatie van de AIVD. 'Bij een doorzoeking van de woning van de man zijn geen wapens of explosieven aangetroffen', aldus het OM. Het verdere onderzoek richt zich nu onder meer op de vraag wat de rol van de verdachte is geweest binnen de chatgroep. De man is woensdag door de rechter-commissaris in Rotterdam voor twee weken in bewaring gesteld.