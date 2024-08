Politie: Onrust Voerendaal na bedreiging richting basisschool

Woensdagavond publiceerde Dagblad De Limburger een artikel over een man die eerder dit jaar dreigingen heeft geuit richting een basisschool en buitenschoolse opvang in Voerendaal. 'De inhoud van dit artikel zorgt onrust en veel vragen bij bezorgde ouders en medewerkers van de school en buitenschoolse opvang en bij inwoners van de gemeente', zo meldt de politie vrijdag.

Privacy betrokkenen

'Inhoudelijk kunnen we op dit moment niet op het artikel ingaan. We begrijpen dat dit vragen oproept. Dat heeft te maken met de privacy van de betrokkenen. En het feit dat de betreffende zaak nog onder behandeling is bij een rechter', zo meldt de politie.

'Nooit een onveilige situatie geweest'

'We kunnen wél aangeven dat er op geen enkel moment sprake is geweest van een onveilige situatie of aanleiding voor een (be)dreiging richting de basisschool en de buitenschoolse opvang', aldus de politie.

Nauw contact driehoek

De politie staat samen met de burgemeester en het Openbaar Ministerie in nauw contact met de basisschool en de buitenschoolse opvang.