Verwarde man in Best dreigt woning in brand te steken

Best Woensdagmiddag zijn de hulpdiensten in het Brabantse Best massaal uitgerukt voor een verwarde man die dreigde zijn appartement in brand te steken.

DSI Onder meer de politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse bij de woning aan de Mgr. Zwijsenstraat in Best. Uiteindelijk wist het speciale team van de politie Dienst Speciale Interventies (DSI) de verwarde man veilig uit de woning te halen. Niet gewond De verwarde man is per ambulance overgebracht en overgedragen aan het zorgkader, hij raakte niet gewond. De direct omliggende woningen waren door de politie uit voorzorg ontruimd.