Johan Remkes wordt waarnemend commissaris van de Koning in Limburg

Johan Remkes wordt waarnemend commissaris van de Koning (CdK) in de provincie Limburg. De ministerraad heeft vrijdag, op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besloten hem voor te dragen voor benoeming. De waarneming gaat in op 19 april 2021. Op die datum zal aan de huidige CdK, de heer Drs. Th.J.F.M. (Theo) Bovens, eervol ontslag worden verleend.

Remkes

Remkes (69 jaar) was eerder onder andere commissaris van de Koning(in) in de provincie Noord-Holland en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onlangs was hij waarnemend burgemeester van Den Haag.

Herstel bestuurlijke verhoudingen

De heer Remkes heeft van minister Ollongren de opdracht meegekregen te werken aan herstel van de bestuurlijke verhoudingen in de provincie Limburg.

Hij wordt benoemd voor de periode totdat er een nieuwe commissaris van de Koning is benoemd.

Overleg

Vrijdagmiddag heeft de minister op het Gouvernement te Maastricht overlegd met een delegatie uit Provinciale Staten van Limburg over de ontstane bestuurlijke situatie. Tijdens dit overleg heeft de minister mededeling gedaan van de benoeming van de heer Remkes en een toelichting gegeven op zijn bestuurlijke opdracht.