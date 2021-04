Proces-verbaal na Fieldlab café Utrecht

Enkele uren na beëindiging van de Fieldlab, waaraan vijf cafés in Utrecht dit weekend meededen, heeft de politie proces-verbaal opgemaakt vanwege een groep mensen die bijeen was in één van de cafés. Dit meldt de politie maandag.

Melding geluidsoverlast

De politie kreeg rond zondagochtend 18 april rond 02.15 uur een melding van geluidsoverlast in de omgeving van één van de deelnemende cafés aan de Willemstraat. Agenten kwamen en constateerden geen geluidsoverlast, wel zagen zij dat er nog enkele tientallen personen in het café aanwezig waren.

Gevlucht naar boven

Bij het zien van de politie vluchtten zij vanuit het café de bovengelegen woonruimte in. Binnen woningen handhaaft de politie alleen op de coronamaatregelen als er sprake is van meerdere overlastmeldingen of incidenten. 'Aangezien dat hier niet het geval was, zijn geen bekeuringen uitgeschreven', aldus de politie. Wel is er proces-verbaal opgemaakt van de situatie en dat is gedeeld met de gemeente Utrecht. De gemeente kan deze informatie gebruiken voor eventuele maatregelen.