Verdachten aangehouden voor bankpasfraude

De recherche in Kennemerland heeft dinsdag vier verdachten aangehouden op meerdere locaties in het land op verdenking van bankpasfraude.

De recherche kwam deze verdachten uit Noord-Holland op het spoor na meerdere aangiften die zijn gedaan door voornamelijk senioren. Na de aanhoudingen werd door de politie onder leiding van een rechter-commissaris meerdere zoekingen gedaan in de verblijfplaatsen van de verdachten.

De verdachten zijn ingesloten en zitten in beperkingen. In verband met het lopende onderzoek worden op dit moment geen verder informatie verstrekt.

Bij de politie komen de laatste tijd veel aangiften binnen over bankpasfraude én over spoofing. Spoofing is een vorm van bankfraude waarbij het slachtoffer wordt benaderd door iemand die zich voordoet als medewerker van de bank en probeert bankgegevens te bemachtigen.