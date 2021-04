INretail: versoepelingen belangrijke stap vooruit

Omzet uitdaging blijft groot

“Laat deze stap van het kabinet daarom ook de opmaat zijn naar een snelle volgende,” vindt INretail. “Pas als alle belemmeringen weg zijn is echt ondernemen weer mogelijk. Ondernemers met non-food winkels hebben het kabinet nog heel lang nodig om schulden op een realistische manier te kunnen aflossen, zodat ook weer investeringsvermogen kan worden opgebouwd. Al het geld is afgelopen jaar in de zaak gestopt en nog steeds. Daarnaast zijn enorme schulden opgebouwd. Voor die situatie moet een oplossing komen.”

Consumenten kunnen veilig winkelen

Er is tevredenheid bij INretail dat de regels gaan gelden voor winkels en winkelgebieden die al weken geleden zijn opgesteld met het kabinet, de gemeenten en veiligheidsregio’s. “Dat het werkt, weten we al uit de periode voor de verplichte winkelsluiting. Er staan duidelijke afspraken in zoals één klant per 25 vierkante meter winkelvloer, strikt deurbeleid en inzet van stewards op drukke momenten.”