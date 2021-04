Meer Nederlanders verduurzamen hun woning tijdens lockdown

'Meer gemotiveerd'

Hierdoor hebben zij ook meer aandacht voor hun woning: 29% geeft aan dat zij meer belang hechten aan wooncomfort, 28% is meer gemotiveerd om te klussen aan de woning en 28% is ook al meer gaan klussen. Ook merken veel mensen dat het energieverbruik thuis is toegenomen. Hierdoor is men meer gemotiveerd om meer energiebesparende maatregelen te nemen. Bij kleinere energiebesparende maatregelen voegt 21% hiervan de daad bij het woord; voor grotere maatregelen, zoals zonnepanelen of vloer- of dakisolatie, is dit 15%. Dat blijkt uit het rapport 'COVID-19 en verduurzaming van de woning' dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

'Lockdown uit nood geboren'

Minister Ollongren: 'De lockdown is uit nood geboren, maar deze bijkomstigheid is onmiskenbaar positief. Een beter geïsoleerd huis heeft veel voordelen: het is behaaglijker in huis, je energierekening gaat omlaag en er wordt minder CO2 uitgestoten.'

Trend

De populariteit van verduurzamingsmaatregelen lijkt een trend te zijn. Eerder dit jaar hoogde de minister ook de RREW regeling (voor kleine verduurzamingsmaatregelen) op van 70 miljoen euro naar 100 miljoen euro. Ook het budget voor de SEEH regeling (voor woningeigenaren en VvE’s) werd verruimd met 70 miljoen euro naar een totaal van 150 miljoen euro. Minister Ollongren: 'Ook daaruit blijkt de populariteit van isolatiemaatregelen. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de ondersteunende maatregelen die wij als Rijk hiervoor bieden.'