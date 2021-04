Overleden man (80) mogelijk vlak daarvoor betrokken bij geweldsincident Hengelo

In het Gelderse Hengelo is donderdag 22 april een 80-jarige man overleden en een 48-jarige vrouw gewond geraakt, beide bewoners van hetzelfde adres. Dit meldt de politie vrijdag.

Geweldsincident

'Uit eerste onderzoek van de politie is gebleken dat de 48-jarige vrouw gewond is geraakt bij een geweldsincident aan de Steenderenseweg, vermoedelijk door toedoen van de 80-jarige man', aldus de politie.

Man overleden

Na dit geweldsincident is de 80-jarige man weggereden. Even later is hij met vermoedelijk hoge snelheid tegen een boom gereden en ter plaatse overleden. Het onderzoek van de politie loopt nog. De verwachting is dat hier op korte termijn geen ontwikkelingen in te melden zijn.