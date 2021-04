Felle uitslaande brand verwoest woning in Helvoirt

Een woning aan de Jorisakkerstraat in Helvoirt is vrijdagavond volledig verwoest door een felle brand. Het vuur brak rond 21.50 uur uit, de vlammen grepen razendsnel om zich heen. In eerste instantie leek het op een buitenbrand, mogelijk is het vuur daarna overgeslagen naar binnen.