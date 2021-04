'Een Koningsdag om nooit te vergeten en nooit te herhalen'

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag, samen met zijn gezin, Eindhoven bedankt voor de viering van Koningsdag. De koning zei dat het een dag was 'om nooit te vergeten en hopelijk ook nooit te herhalen'. Daarmee doelde hij op coronamaatregelen die natuurlijk noodzakelijk waren maar waardoor deze Koningsdag veel meer ingetogen was dan normaal het geval is.

High Tech Campus Eindhoven

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane kwamen dinsdagochtend in stijl aan. Zo reed de koning samen met zijn oudste dochter prinses Amalia in een unieke, ruim 55 jaar oude DAF Kini met open dak.

Vakantie in Italië

Het exemplaar is daarnaast nog meer bijzonder omdat de koning in zijn jeugd samen met zijn ouders en het gezin precies dezelfde DAF Kini in Italië hebben gebruikt toen zij daar op hun vakantieverblijf vertoefden. Burgemeester Jorritsma verwelkomde het Koninklijke gezin in Eindhoven.

Selfiestraat

De Koninklijke familie sprak in de zogenaamde selfiestraat via een live-videoverbinding met een aantal inwoners van Eindhoven.

Studio

Vanuit een studio nam het Koninklijk gezin deel aan een speciale online en tv-uitzending waarin Brainport Eindhoven zich presenteerde aan de hand van het thema KennisMaken.

Team 'Oranje'

Het Koninklijk gezin deed als 'Team van Oranje' in de studio op de High Tech Campus mee aan een quiz over de regio Brainport-Eindhoven.