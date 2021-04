VVD-prominent Hans van Baalen (60) overleden

VVD-politicus Hans van Baalen is op 60-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Van Baalen was in zijn politieke loopbaan onder meer Tweede Kamerlid, Europarlementariër en partijvoorzitter van de ALDE. Dit heeft de VVD vrijdag bekendgemaakt.

Reactie Mark Rutte

'Getroffen door het overlijden van Hans van Baalen. We werkten sinds 1993 samen. Hans heeft een bepalende rol gespeeld in de enorme groei van de liberale fractie in het Europees Parlement. Ik koester onze vriendschap en ik wens Ineke en Robert veel sterkte met dit verlies', aldus Rutte.

Reactie VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal

'Hans van Baalen was een iconische verschijning binnen de VVD. Een man met karakter die tientallen jaren actief is geweest voor de partij. Onder meer als lid van het hoofdbestuur, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. In al die rollen heeft hij de VVD nationaal en internationaal op de kaart gezet. Wij gaan hem missen en wensen zijn familie veel kracht toe de komende periode', aldus Van der Wal.

Reactie Malik Azmani – Delegatieleider VVD-fractie Europees Parlement

'Hans van Baalen was het internationale karakter van onze VVD. Hij heeft eigenhandig de VVD geïnternationaliseerd door zijn voorzitterschappen van de Wereldwijde en Europese Liberalen. Hij heeft daarnaast ook de Europese politiek prominenter gemaakt binnen onze partij. Hans was de ultieme VVD ambassadeur. Over de hele wereld zullen liberalen hem gaan missen. Hans laat een groot gat achter: als VVD delegatie in het Europees Parlement gaan we vooral zijn wijze woorden en humor missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ineke en zijn zoon Robert', aldus Azmani.

Reactie Sophie Hermans – Waarnemend fractievoorzitter

'Wij zijn geschrokken van dit onverwachte bericht en vinden het verdrietig dat Hans zo jong is overleden. Hans was een politicus van het ambachtelijke soort. Een vakman. Aimabel in de omgang, maar zeker geen meeloper. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken en werkte keihard om zijn – en onze – idealen te verwezenlijken. Daar zijn wij hem dankbaar voor. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, zoon, verdere familie en vrienden', aldus Hermans.