Drie tieners aangehouden met messen en een vuurwapen in Rotterdam

Agenten hielden vrijdag 30 april aan het eind van de middag in het centrum van Rotterdam drie jongens aan. Een 14-jarige jongen was in bezit een vuurwapen. Twee jongens van 15 en 17 jaar hadden beiden een mes bij zich.

Medewerkers van de gemeente zagen een groep jongeren die zich verdacht ophielden. Cameratoezicht kreeg de groep ook in het vizier en besloten is de jongeren aan te spreken op de Aert van Nesstraat. Agenten kregen hierbij ondersteuning van agenten van Team Parate Eenheid. En dat bleek niet onnodig. Bij het zien van agenten ging de groep uiteen. Tevergeefs, mede ook dankzij aan de aanwijzingen van de medewerkers van cameratoezicht zijn meerdere jongens gecontroleerd. In totaal zijn in de omgeving drie jongens aangehouden. Een 14-jarige jongen uit Schiedam had een vuurwapen bij zich. Een 15 en 17-jarige jongen uit Rotterdam liepen beiden met een mes op zak. De 14-jarige jongen zit nog vast. De messen en het vuurwapen zijn in beslag genomen.