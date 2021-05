Onderzoek naar woningbrand

Zaterdagavond ontstond brand in een woning in een portiekflat aan de Willem Barentszstraat in Dordrecht. Mogelijk gaat het om brandstichting, wat betekent dat de politie nader onderzoek doet. Voor dit onderzoek is de politie op zoek naar camerabeelden. Iedereen in die omgeving die een deurbelcamera, bewakingscamera of dashcam hebben, wordt gevraagd te kijken of er op hun beelden iets staat wat mogelijk verband kan houden met de brand die om 22.40 uur zaterdagavond ontstond.