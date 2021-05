Jongen (17) doodgestoken in Den Haag, inmiddels 3 aanhoudingen

Donderdagavond is in Den Haag een 17-jarige jongen doodgestoken. Dit meldt de politie.

Overleden

Het steekincident gebeurde rond 20.20 uur op de Rijswijkseweg. 'De 17-jarige jongen is aan zijn verwondingen overleden', aldus de politie. Na het steekincident zijn de dader of daders op de vlucht geslagen.

Hulpdiensten

De hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) dat met een politieauto naar de locatie werd gebracht, kwamen massaal ter plaatse. Zij hebben de jongen nog proberen te reanimeren maar dat bleek tevergeefs.

Politieonderzoek

De politie heeft vervolgens een afzetting gemaakt en is een forensisch onderzoek gestart. Dat onderzoek heeft tot laat in de avond geduurd. De recherche heeft een aantal omstanders gesproken en uit die verklaringen kwam een mogelijk betrokken voertuig naar voren. Later op de avond rond 23.15 uur werd deze auto, een zwartkleurige Opel Insignia door agenten op de Erasmusbrug in Rotterdam gezien.

Inmiddels drie aanhoudingen

Direct werd deze auto aan de kant gezet. Agenten maakten daarbij gebruik van de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV). De inzittenden, een 21-jarige man uit Delft en een 17- jarige vrouw uit Den Haag, werden aangehouden. Later op de avond heeft zich ook nog een 20-jarige man uit Den Haag aan een politiebureau gemeld, ook deze man is aangehouden.

Onderzoek in volle gang

Een Team Grootschalige Opsporing onder leiding van een officier van justitie doet uitgebreid onderzoek naar dit dodelijk steekincident. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.