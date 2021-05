2.773 kilo cocaïne onderschept en 7 aanhoudingen verricht

In de afgelopen 6 dagen hebben douaniers tijdens diverse controle in de Rotterdamse haven een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne onderschept. 'Het gaat in totaal om 2.773 kilo drugs met een straatwaarde van ruim 207 miljoen euro. Ook zijn er 7 aanhoudingen verricht, 2 verdachten zijn voorgeleid en blijven langer vastzitten', zo meldt het Openbaar Ministerie vrijdagavond.

Avocado’s

De eerste partij werd vorige week woensdag, 28 april, tijdens een controle aangetroffen. De drugs, in totaal 48 kilo, zaten verstopt in de luiken van een container geladen met avocado’s uit Colombia. In de nacht van 30 april op 1 mei bevinden zich 3 onbevoegde personen op het haventerrein. Vermoedelijk waren zij daar om verdovende middelen uit containers te halen. De personen zijn aangehouden door de zeehavenpolitie en Douane en na verhoor op vrije voeten gesteld.

Sporttassen en bananen

Een dag later, 2 mei, troffen medewerkers van de Douane twee sporttassen op het haventerrein met 35 kilo cocaïne. Iets verderop werd een verdacht persoon gesignaleerd en vervolgens aangehouden. Uit het onderzoek tot nu blijkt dat deze 18-jarige Rotterdammer mogelijk betrokken is bij het uithalen van de verdovende middelen. De verdachte is door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de verdachte nog 14 dagen langer vast blijft zitten.

Duikers

Op maandag 3 mei onderschept de Douane achter het kopschot van een container 32 kilo cocaïne. De container was geladen met bananen uit de Dominicaanse Republiek. Een dag later, dinsdag 4 mei, troffen medewerkers van het duikteam tijdens een controle in de haven van Vlissingen een kist onder een vrachtschip aan, in de kist zat 50 kilo cocaïne.

2.040 kilo cocaïne en 6 aanhoudingen

Diezelfde dinsdag onderschepten douaniers een grote hoeveelheid cocaïne in de Rotterdamse haven. In een container geladen met oude auto’s en motoren uit Amerika vond men 1470 kilo drugs. Vervolgens werd er een andere verdachte container opgehaald door een chauffeur. In deze container, geladen met computerspullen uit Maleisië, werd 570 kilo cocaïne aangetroffen. Deze drugs hadden soortgelijke kenmerken. Mogelijk hebben personen geprobeerd de cocaïne te switchen van container.

Chauffeur

De 52-jarige chauffeur uit Ermelo is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Vandaag is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten. Ook werden rondom de container 5 personen aangehouden die vermoedelijk de cocaïne wilden smokkelen van het haventerrein.

Vis, geschenkverpakkingen en pompoenen

Op Bevrijdingsdag werden twee kleine partijen onderschept: 13 kilo cocaïne tussen vis uit Colombia en 5 kilo cocaïne uit Suriname tussen geschenkverpakkingen. De straatwaarde van deze partijen samen is nog steeds een groot bedrag, ruim 1,3 miljoen euro. In een container geladen met pompoenen uit Brazilië heeft de Douane gisteren 550 kilo cocaïne onderschept. De verdovende middelen lagen op twee pallets in de container.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn vernietigd.