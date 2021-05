FNV blij met meer vaste banen en afspraken eerder stoppen bij AH distributiecentra

Baangarantie verlengd

'Ook wordt de baangarantie verlengd tot en met 31 december 2024. De 2-jarige cao loopt van 15 april 2021 tot en met 14 april 2023. De werknemers krijgen er in die tijd in totaal 5,75% loon bij', aldus de FNV. Özcan Colak, bestuurder van FNV Handel: ‘Wij zijn tevreden met dit resultaat. De medewerkers mogen nu beslissen of de cao er ook echt komt. Onze leden kunnen stemmen tot en met 18 mei 2021.’

Gezond je pensioen halen

Wie tegen zijn AOW aan zit, kan drie jaar eerder stoppen met werken. Colak: ‘Voor ons een heel belangrijke afspraak die de FNV ook al in verschillende andere cao’s heeft kunnen regelen. Het werk in de distributiecentra is zwaar. Als oudere werknemer krijg je nu meer kans om gezond je pensioen te halen.’

Eindelijk nieuwe fulltimers met vast contract

De FNV is erg blij met de afspraak over meer vaste banen. Colak: ‘Na ruim tien jaar komen er eindelijk dertig fulltime vaste banen bij. Dit betekent voor deze werknemers meer zekerheid over hun werk en inkomen en dat ze niet meer ongerust hoeven te zijn of ze volgende maand nog een baan hebben of hun huur kunnen betalen. Deze afspraak is een stap in de juiste richting, al willen we in de volgende cao nog meer vaste contracten afspreken.'

5.000 medewerkers, 2.000 uitzendkrachten

Onder de cao AH Logistics vallen de vijf distributiecentra (DC’s) van Albert Heijn, die staan in: Zaandam, Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle. Daar werken zo’n 5.000 mensen, waarvan ongeveer 2.000 als uitzendkracht.