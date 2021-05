OM eist 11 maanden cel tegen voormalig officier voor betaalde seks minderjarige

Plaatsvervangend hoofdofficier

Een paar tientjes en een pakje sigaretten. Dat was vaak de beloning die de 16-jarige jongen kreeg voor seksueel misbruik door de volwassen man. 'Achter de valse naam van de man bleek een destijds 43-jarige verdachte schuil te gaan, de toenmalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket in Amsterdam', aldus het OM.

Bullchat

Verdachte en het slachtoffer leerden elkaar kennen via de app Bullchat, waar het al meteen ging over het hebben van seks. Het slachtoffer deed zich voor als 18 jaar. Verdachte zegt dat hij niet wist dat de jongen in werkelijkheid pas 16 was, maar heeft dat ook niet gecontroleerd. 'En kinderprostitutie bestaat bij de gratie van klanten die hun hoofd in het zand steken,' aldus de officier van justitie in de rechtszaal.

In het halletje

Verdachte en het slachtoffer hebben in de tweede helft van 2016 vele malen afgesproken, waarbij het zeker in vijf gevallen tot seksuele handelingen is gekomen. Die contacten waren vluchtig. Verdachte pleegde ontuchtige handelingen bij de jongen. Dat gebeurde bij de jongen thuis, achter de voordeur, nog in het halletje, en na een paar minuten verdween verdachte al weer.

Verleid

De jongen kreeg meestal tussen de 35 en 70 euro en soms ook een pakje sigaretten. In elk geval bij de seksuele ontmoetingen, maar soms ook gewoon tussendoor. Duidelijk is dat het slachtoffer zich tot de seksuele ontmoetingen liet verleiden door de toezegging van geld.

'Zeer kwalijk'

Het Openbaar Ministerie neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij de bevrediging van zijn eigen lustgevoelens heeft gesteld boven het belang van het slachtoffer. 'Hierdoor doorkruiste hij de seksuele ontwikkeling van een minderjarige,' aldus de officier van justitie, 'terwijl een minderjarige ongestoord hoort te kunnen groeien tot volwassenheid, zeker ook op seksueel vlak.'

In de kijker

De verdachte is na zijn aanhouding ontslagen door het Openbaar Ministerie. Ook is zijn zaak uitgebreid in de media geweest, waarbij hij met naam, toenaam en beeltenis is besproken. Dat zou volgens het OM echter geen reden tot strafvermindering moeten zijn.

'Uiterst pijnlijk'

'Wij realiseren ons dat de maatschappelijke val die verdachte heeft doorgemaakt uiterst pijnlijk moet zijn geweest,' zei de officier van justitie. 'Het ontslag is echter het enig logische gevolg van de gepleegde strafbare feiten. En dat hij zichzelf door zijn (voormalige) functie in de kijker van de media zou spelen, kan ook geen verrassing zijn geweest.' Wel wordt rekening gehouden met het feit dat verdachte een schaderegeling met het slachtoffer heeft getroffen, dat hij zelf in therapie is gegaan en dat de zaak al enkele jaren loopt.

Andere zaken

Het slachtoffer heeft zich destijds met meer volwassen mannen ingelaten. Zij stonden eerder al terecht voor de rechtbank in Amsterdam. Drie van die zaken waren min of meer vergelijkbaar en daarin legde de rechtbank straffen op van 1 maand cel, 6 weken cel en 7 weken cel. Die straffen doen wat het OM betreft geen recht aan de ernst van het feit, daarom is het OM in beroep tegen deze vonnissen. Het OM had 9 tot 12 maanden cel geëist, waarvan 3 tot 4 maanden voorwaardelijk.