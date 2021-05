Werkzaamheden veroorzaken gaslek

Rond 9.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een gaslek aan de Armehoefstraat in Boxtel. Tijdens werkzaamheden met een kleine graafmachine werd een gasleiding geraakt.

De brandweer stelde de situatie veilig in afwachting tot medewerkers van netbeheerder Enexis ter plaatse kwamen. Zij kwamen ter plaatse om het lek in de huisaansluiting te dichten. Tijdens de inzet van de hulpdiensten was de weg geruime tijd afgesloten voor het overige verkeer.