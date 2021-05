FNV: Start estafettestakingen cao beroepsgoederenvervoer

Vrijdag starten in Nieuwegein en Geldermalsen medewerkers in het beroepsgoederenvervoer estafettestakingen voor een betere cao. Eerder werden al een landelijke staking en een staking bij distributiecentra in Zaandam gehouden. Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: ‘Sindsdien zijn de werkgevers amper onze kant op gekomen. Terwijl wat wij willen echt niet veel is: beter loon, betere arbeidsomstandigheden en de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken’.

De staking start bij de Laagravenseplas bij Nieuwegein. Vandaar gaat het in optocht naar de staakstraat bij distributiecentrum XPO Logistics in Nieuwegein, waar de stakers hun stakingsformulier ophalen. Via een lunch op de parkeerplaats bij de Laagravense Plas gaat het vervolgens ’s middags naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen. Daar worden de stakingsformulieren ingeleverd en gaan de stakers thuis verder staken.

Komende periode

FNV verwacht vrijdag ruim honderd stakers. ‘En daar zal het niet bij blijven. Voor de komende periode hebben we soortgelijke stakingen gepland staan. De bereidheid om in actie te komen wordt steeds groter. We gaan door tot we een eerlijke cao hebben’, aldus Dijkhuizen.

Crisis-cao

De vorige cao liep eind 2019 af en werd verlengd tot 1 januari 2021. FNV en andere bonden wilden in november al onderhandelen over een nieuwe cao. ‘De werkgevers probeerden daar steeds onderuit te komen, door de cao nogmaals te verlengen, onder de noemer crisis-cao’, aldus Dijkhuizen. Uiteindelijk startten de onderhandelingen wel, maar kwamen de werkgevers met voorstellen die volgens FNV ver onder de maat en veel te vaag waren.

Nieuwe cao

FNV wil dat de nieuwe cao voor een jaar geldig is, van 1 januari tot en met 31 december 2021, en een loonsverhoging van 3,5 procent. De lonen moeten bovendien binnen drie jaar stapsgewijs worden verhoogd naar minimaal 14 euro bruto per uur. De vakbond wil daarnaast onder meer een regeling in de cao voor eerder stoppen met werken en dat vanaf 1 juli 2021 elk voertuig een standkachel en -airco heeft, of zo snel mogelijk krijgt. Onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen ruim 150.000 mensen.