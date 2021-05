Reisadvies voor beperkt aantal landen aangepast

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zojuist de kleurcode van een beperkt aantal landen en regio’s van oranje in geel of groen veranderd. Het gaat onder meer om Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen (zie voor de volledige lijst onderaan dit bericht). Dit betekent dat reizen naar deze bestemmingen door het kabinet niet langer sterk worden ontraden.

Buitenlandse Zaken spreekt over een stap in de goede richting. Maar benadrukt dat het niet zo is dat reizigers uit Nederland in deze landen geen enkel risico lopen. Het is én blijft belangrijk dat die zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De situatie in een land kan immers snel veranderen.

Bovendien kan het zijn dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor mensen die vanuit het buitenland komen. Bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaine-verplichting. Als landen geen Nederlandse toeristen toelaten, blijven ze oranje. Alle relevante informatie daarover staat gepubliceerd op de website wijsopreis.nl en in de reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De resterende Europese landen blijven vooralsnog op kleurcode oranje staan, omdat ze COVID hoogrisicogebied zijn en de kans op besmetting daar groot is. Het kabinet blijft reizen naar deze landen sterk afraden.

Ook enkele landen buiten Europa zijn vannacht van oranje naar geel overgegaan. Het kabinet volgt in dezen de zogenaamde veilige landen lijst van de Europese Unie. De reisadviezen voor alle landen zijn eenvoudig te vinden op de website wijsopreis.nl en in de reisapp.

Lijst van landen met aangepast reisadvies:

geel: Finland, Ierland, Malta, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), de Noord-Egeïsche eilanden, Zuid-Egeïsche eilanden, Ionische eilanden, de Balearen en Canarische eilanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Rwanda en Thailand

groen: Saba en Sint Eustatius