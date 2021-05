Belastingdienst opnieuw de fout in bij toeslagenaffaire

De Belastingdienst is opnieuw de fout in gegaan in de zogenoemde toeslagenaffaire. Ouder hebben de afgelopen dagen ten onrechte een brief van een deurwaarder gekregen dat zij toch de toeslag moesten terug betalen.

Demissionair staatssecretaris schijf in een brief aan de Kamer dat dit nooit had mogen gebeuren. Voor de ouders die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire, zou de inning van schulden worden stopgezet. Dit doordat ze door toedoen van de belastingdienst in de problemen zijn gekomen.

Uit onderzoek blijkt dat er een lijst met personen is verspreidt waarin de namen staan van de huishoudens die voor het stopzetten van het innen in aanmerking komen. Naar nu blijkt was de lijst incompleet. Om hoeveel brieven van de deurwaarder gaat is niet bekend.