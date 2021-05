Man (24) aangehouden voor schietincident waarbij 2-jarig kind gewond raakte

Dinsdagavond heeft de politie een 24-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in de omgeving van metrostation Kraaiennest een week eerder waarbij een 2-jarig kind werd geraakt door een verdwaalde kogel. Dit meldt de politie woensdag.

Kind (2) gewond

Maandagavond 10 mei werden er meerdere schoten gelost in de omgeving van metrostation Kraaiennest. 'Hierbij raakte een 2-jarig kind gewond. Het jonge slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het schietincident waren waarschijnlijk meerdere verdachten betrokken', aldus de politie.

Vuurwapen in auto aangehouden verdachte

Direct na het schietincident is de recherche van Amsterdam Oost een onderzoek gestart. Dit heeft geleid tot de aanhouding van een 24-jarige Amsterdammer. De man werd in een auto aangehouden. In die auto werd ook een vuurwapen aangetroffen.

Getuigen van het incident worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.