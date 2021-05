Negatieve spaarrente: wat zijn de opties?

De impact van de negatieve rente op uw spaargeld

Afgelopen week verscheen weer een bericht dat Nederlanders massaal sparen. Volgens De Nederlandsche Bank stalden huishoudens tussen maart 2020 en februari 2021 46 miljard euro op bank- en spaarrekeningen. Dat is 2,5 keer zoveel als in het jaar ervoor.

Steeds meer spaarders worden geconfronteerd met de gevolgen van de negatieve spaarrente. Vanaf €100.000 aan spaargeld is de kans groot dat u tot een half procent aan negatieve rente moet betalen. Dan betaalt u dus €500. Deze ontwikkeling is niet onverwacht. Alle banken voelen de lasten zwaar op hun balans en ontkomen er niet aan om dit door te moeten belasten richting hun spaarders. Dit komt doordat Centrale Banken negatieve rente rekenen aan banken voor het stallen van liquiditeiten.

Wie veel spaargeld heeft gaat er door de inflatie, de belastingheffing en de negatieve rente mogelijk op achteruit. Wilt u vermogen opbouwen voor de lange termijn? Dan de keuze tussen sparen en beleggen eentje die in het voordeel van beleggen zal uitpakken.

Nieuwe belastingstelsel maakt sparen duurder

Ondanks een compleet aangepaste structuur voor de berekening van vermogensbelasting in 2021, blijft vermogensbelasting een jaarlijks terugkerende hobbel. Voor vermogens vanaf €100.000 gaat de fiscus uit van een forfaitair (verondersteld) rendement van 4,5%. Dit rendement wordt vervolgens belast met 31% vermogensrendementsheffing. Dit veronderstelde rendement is aanzienlijk hoger dan wat u daadwerkelijk krijgt op een spaarrekening, die is immers negatief boven een ton.

Hoe creëer ik rust?

Betaalt u straks rente over uw spaargeld en twijfelt u wat u moet doen? Wilt u inzicht krijgen in wat de nieuwe belastingregels voor u betekenen? Neem contact op met uw huisbank om de mogelijkheden te bespreken of maak direct een afspraak met een vermogenscoach van Evi van Lanschot. Bij Evi nemen we de zorg van het beheer van uw vermogen uit handen.

Wij staan voor u klaar om met u mee te denken. Dagelijks spreken we onze klanten en geïnteresseerden over de mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan financiële rust. Een goed gespreide portefeuille, maakt de kans op rendement op lange termijn groter. U kunt het gesprek met ons aangaan over uw financiële doel, beleggingshorizon en risicoprofiel. Risico is er natuurlijk ook. Door koersschommelingen kunnen uw beleggingen minder waard worden.