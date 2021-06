ANBO wil simpel papieren vaccinatiepaspoort voor ouderen

Ouderen die geen moderne mobiele telefoon hebben of lastig kunnen omgaan met de computer, maken zich zorgen dat ze van de zomer niet naar het buitenland op vakantie kunnen gaan. ANBO vindt dan ook dat ouderen met een simpel papieren vaccinatiepaspoort moeten kunnen reizen, zo heeft de belangenorganisatie voor ouderen woensdag laten weten.

Digitale versie

In de plannen voor een Europees coronapaspoort gaat de aandacht nu vooral uit naar een digitale versie, een QR-code in een app op de telefoon. Maar lang niet alle ouderen hebben een moderne smartphone. Ook weten niet alle ouderen hoe zij via een computer de QR-code kunnen downloaden en printen.

Te ingewikkeld

Het ministerie van VWS verwacht dat het vaccinatiepaspoort op 1 juli klaar is. ANBO vreest dat het voor ouderen die niet digitaal vaardig zijn te ingewikkeld wordt. Terwijl juist ouderen veel reizen en na de coronaperiode behoefte hebben om weer op pad te gaan.

Stempel in gele vaccinatieboekje

Volgens ANBO is een stempel in het gele boekje – het internationaal geaccepteerde inentingsbewijs - een mooie oplossing, maar GGD’en mogen die stempel niet zetten van minister De Jonge. De minister moet volgens ANBO gehoor geven aan een motie van de Tweede Kamer, waarin staat dat inentingen tegen corona alsnog moeten kunnen worden bijgeschreven in het gele boekje.