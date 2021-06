Mogelijk Vastgoedfinancieringen door grens €400 miljoen aan gefinancierd vastgoed

Mogelijk is opgericht in 2016 door een concrete behoefte in de markt. Enerzijds willen of moeten ondernemers steeds vaker hun bedrijfsmatig onroerend goed anders dan bancair laten financieren. Anderzijds is er veel liquiditeit in de markt, onder andere vanwege de extreem lage rente, waardoor kapitaal bij de bank maar nauwelijks rendement opbrengt. Investeerders (vaak oud-ondernemers) zoeken naar een manier om hun geld beter te laten renderen. Maar ook veilig, nuttig en duurzaam. Mogelijk laat de vraag naar zakelijke hypotheken en de aanwezige liquiditeit in de markt samenkomen.

Mogelijk als alternatieve financiering voor zakelijk vastgoed

Bij Mogelijk financiert de investeerder, de ondernemer, ofwel: de markt financiert de markt. Mogelijk is het platform dat investeerders samenbrengt met ondernemers die commercieel vastgoed willen aanschaffen en daarvoor bij de bank geen lening krijgen.

Tijdens en na de kredietcrisis is er veel veranderd in het financieringslandschap. Voor consumenten speelt dat beduidend minder, maar met name binnen het mkb zijn bedrijfspanden moeilijk te financieren. Zeker kleine vastgoedfinancieringen worden bancair in veel mindere mate verstrekt, als gevolg van de veranderende rol en kostenstructuren bij banken. Dat betekent dat de kleinere zakelijke hypotheek minder interessant is voor banken. In dat gat is Mogelijk gesprongen. In nog geen 5 jaar tijd werden ruim 2.200 objecten bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen gefinancierd.

Private investeerders financieren zakelijke hypotheken

Bij Mogelijk leent de investeerder uit het netwerk van Mogelijk direct geld uit aan de koper van zakelijk onroerend goed. De aanvrager kan eenvoudig via de website van Mogelijk een zakelijke hypotheek afsluiten. De snelste route naar een zakelijke hypotheek is het aanvragen van een quickscan. Mogelijk doet een beoordeling op het te financieren vastgoed. De aanvrager hoort binnen twee werkdagen of en welke leensom haalbaar is op het te financieren object.

Iedere dinsdag om 09.00 uur worden nieuwe investeringsaanbiedingen gepubliceerd op de website van Mogelijk zodat het netwerk van investeerders hier kennis van kan nemen. Investeerders kunnen vanaf 11.00 uur direct via de website een investeringsaanbieding claimen. Als dit gebeurt, dan wordt er een afspraak ingepland bij de notaris waarna de akte zal passeren. Zo kan de ondernemer door met ondernemen. Mogelijk financiert beleggingspanden, bedrijfspanden, winkels, kantoren, horecapanden, agrarische grond, projecten en transformatiepanden. Mogelijk maakte een vliegende start en het einde van deze groei is nog lang niet in zicht.