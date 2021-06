Dertien aanhoudingen in onderzoek met nepfacturen en neploonstroken

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude. Bij de 45-jarige hoofdverdachte zijn haar woning en bedrijfspand in Den Haag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op haar woning, op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 50.000 euro contant geld. In haar woning werden ook twee kluissleutels gevonden. In de gehuurde kluizen bleek 115.000 euro contant geld te zijn opgeborgen. Ook dat geld is in beslag genomen. Tevens is beslag gelegd op bankrekeningen en woningen van medeverdachten.