NVWA neemt 3 roofkatten in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een inwoner van Almere 3 caracals in beslag genomen. Deze beschermde katachtigen houden is verboden in Nederland. De man kon daarnaast niet aantonen dat hij de dieren op een legale manier in zijn bezit had gekregen. De dieren zijn ondergebracht bij een deskundige opvang. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de Almeerder.

De politie was naar het appartement gegaan na een melding over het welzijn van een aantal huiskatten. Binnen troffen agenten naast de 13 huiskatten ook 3 caracals, 3 servals, vogels, slangen en andere reptielen aan. Omdat er twijfels waren over de legaliteit van de roofkatten en het welzijn van de andere dieren mogelijk in het geding was, werden ook de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) gewaarschuwd.

Maatregelen

De NVWA heeft de caracals in beslag genomen en stelt een onderzoek in naar de herkomst van de servals. Servals zijn ook beschermde katachtigen. Deze mogen in Nederland gehouden worden, mits de eigenaar kan aantonen dat hij of zij ze op een legale manier in bezit heeft gekregen.

De LID heeft ervoor gezorgd dat de 13 huiskatten zijn onderzocht en - voor zover nodig - behandeld door een dierenarts. Verder zorgt de LID ervoor dat de Almeerder een aantal van zijn vogels en slangen laat onderzoeken en behandelen door een dierenarts. Ook moet hij de hygiëne en leefomstandigheden van alle dieren verbeteren. De LID controleert of dit ook echt gebeurt.