Man neergestoken in woning in Overloon, 16-jarige jongen uit Venray aangehouden

Bij een steekincident in een woning aan de Oploseweg in Overloon in de nacht van zaterdag op zondag is een bewoner gewond geraakt. Volgens de politie was de man 'goed aanspreekbaar' en is hij overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling.