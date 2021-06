Man (19) bij eenzijdig verkeersongeval Ridderkerk omgekomen

Rond 00.30 uur zagen omstanders een auto in het gras naast de afrit staan en belden 112. De hulpdiensten konden niets anders meer doen dan vaststellen dat de bestuurder was overleden. Door een onbekende oorzaak had deze de macht over het stuur verloren. De afrit was een paar uur voor onderzoek en bergingswerkzaamheden afgesloten.