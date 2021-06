Ratko Mladic krijgt in hoger beroep definitief levenslang

Dinsdag is in Den Haag Ratko Mladic in hoger beroep ook veroordeeld tot levenslang. Mladic was al in 2017 veroordeeld tot levenslang maar hij en ook de aanklager van het Joegoslavië Tribunaal gingen in hoger beroep. De vandaag opgelegde straf is definitief waartegen de 78-jarige Mladic niet meer in beroep kan gaan.