Man (32) nam meisje (15) uit Berghem in huis en pleegde ontucht

Ontucht en kinderporno

'De man onttrok in oktober 2020 een destijds 15-jarig meisje aan het gezag van haar ouders, pleegde ontucht met haar en met een ander minderjarig meisje en had kinderporno in bezit. Naast de celstraf legt de rechtbank onder meer ook een verplichte behandeling en een contactverbod met de slachtoffers op', aldus de rechtbank.

Meisje opgehaald

De verdachte had via chatsites intensief contact met het 15-jarige meisje. In oktober 2020 haalde hij haar op in Berghem en bracht haar naar zijn woning. De ouders van het meisje deden aangifte van vermissing en de politie stuurde onder meer een Amber Alert uit. Het meisje werd uiteindelijk 5 dagen later in de woning van de verdachte aangetroffen.

Onttrekking aan het gezag

Volgens de verdachte wilde hij het meisje helpen uit haar vervelende thuissituatie te komen. Zij had onder meer gedreigd weg te lopen van huis en op straat te gaan wonen en dat wilde de verdachte niet laten gebeuren. De verdediging heeft benadrukt dat het allemaal op haar initiatief en met haar goedvinden was. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van onttrekking aan het gezag.

Minderjarig

De verdachte bood het meisje namelijk aan om haar met zijn auto op te halen toen zij aangaf geen vervoer of geld te hebben om bij hem te komen. Vervolgens maakte hij de keuze het meisje daadwerkelijk op te halen en haar bij hem thuis te laten verblijven, zonder daarvan iemand op de hoogte te stellen. Uit de bewijzen blijkt dat hij wist dat zij minderjarig was.