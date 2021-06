Rotaryclub De Bilt overhandigde geld aam stichting de Bee Foundation

In de Groenekanse tuin van landgoed Welgelegen overhandigde Rotaryclub De Bilt - Bilthoven donderdag op een zonovergoten avond een cheque van €6.500 aan Sonne Copijn, bestuurder van Stichting de Bee Foundation en imker.

Sonne legde daar nog eens haarfijn uit aan de clubleden waarom bijen precies onmisbaar zijn in ons ecosysteem en waarom zij derhalve zo blij is met deze bijdrage. Veel bijen lijden tegenwoordig honger, zodat deze bijdrage besteed zal worden aan het aanleggen van een nieuwe bijenoase.

Een bijenoase is een voedselveld voor bijen met meerjarige, inheemse, gifvrije bloemen en planten in de kruidlaag, struiklaag en boomlaag, waardoor een ecologische bij-structuur ontstaat. Sonne Copijn nam de club vervolgens mee naar de plek waar deze oase voor de bijen geconcretiseerd zal worden en waar de clubleden in november de handen uit de mouwen zullen gaan steken om deze oase tot stand te brengen. Het bedrag zal niet alleen bijdragen aan een beter leefmilieu voor de bijen, maar uiteindelijk ook aan een betere leefomgeving voor ons allemaal.