Man met groot mes in zijn handen spreekt voorbijgangers aan in Breda

Nadat een man donderdagavond in Breda met een groot mes in zijn handen meerdere voorbijgangers had aangesproken, hebben agenten de man rond 22.50 uur kunnen aanhouden. 'Bij de arrestatie hebben agenten pepperspray moeten inzetten', zo laat de politie vrijdag weten.

Groot glimmend mes

Een getuige zag donderdagavond dat naast de parkeergarage op de Tramsingel een man op de grond zat. 'Hij zag dat de man een groot glimmend mes, lijkend op een zwaard of dolk, in zijn handen hield en meerdere voorbijgangers aansprak. Uiteindelijk stopte die man dat mes in een tas. Het kwam volgens de melder erg dreigend over', aldus de politie.

Pepperspray

Agenten die ter plaatse kwamen, werden door de melder gewezen op de bedoelde man. Ze spraken hem in het Engels en Nederlands aan en riepen dat hij op zijn knieën moest. De man reageerde totaal niet en maakte ook geen oogcontact. Een van de agenten heeft vervolgens gewaarschuwd dat als hij niet meewerkte er pepperspray zou worden ingezet. Ook hier reageerde hij niet op.

Machete

Hierop is hij met pepperspray over zijn voorhoofd gesproeid waarna hij tegen een muur ging staan en geboeid kon worden. In zijn tas zat in een beschermhoes een mes van circa 50 centimeter lang met een gekartelde en een snijrand. Het leek wel op een jachtmes of machete. Het wapen is in beslag genomen. De verdachte, een 45-jarige Poolse man, werd overgebracht naar het cellencomplex en ingesloten.