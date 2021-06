Inkijkoperaties leggen handel in gestolen auto-onderdelen bloot

Tijdens de actiedagen van Operatie Alfa werd bij een bedrijf aan de Scheldestraat in Oss een busje gevonden met daarin zware vuurwapens verstopt. Omdat leden van de criminele organisatie regelmatig te vinden waren op die locatie, werd het pand langere tijd in de gaten gehouden door de politie. Dankzij camerabeelden en meerdere inkijkoperaties van de politie werd duidelijk dat de groep zich ook bezighield met de handel in gestolen auto-onderdelen. Vandaag kwam dit feit aan bod tijdens de behandeling van zaak 10 in het onderzoek rond Operatie Alfa.

Tussen oktober 2017 en november 2019 werden camerabeelden aan de buitenkant van de locatie opgenomen. Specialisten van de politie plaatsten in deze periode ook een heimelijk verborgen camera in de loods op het terrein, waardoor goed zicht kwam op de activiteiten in het pand. Op beelden is te zien dat leden van de organisatie in wisselende samenstelling regelmatig auto-onderdelen laadden en losten, zoals een carrosserie, motorblok, velgen, autobanden en spatschermen. De locatie kwam ook bij een eerdere zaak in het grote onderzoek rond Operatie Alfa aan bod. Op 1 april 2019 werd namelijk met man en macht geprobeerd om cocaïne uit een partij metaalschroot te halen. De drugs waren echter al door de Belgische douane in beslag genomen.

Inkijkoperaties

Dat ze heel goed wisten dat ze met criminele activiteiten bezig waren, blijkt wel uit het feit dat ze handschoenen droegen, wanneer ze achter het stuur kropen van de auto’s in de loods. Kennelijk waren ze beducht voor het achterlaten van vingerafdrukken. Om meer te weten te komen over de handel in de loods, organiseerde de politie drie keer een inkijkoperatie. In juni, juli en augustus 2018 werd gekeken wat voor spullen en auto’s er allemaal in het pand stonden. Naast voertuigen werd iedere keer een groot aantal auto-onderdelen aangetroffen. Nader onderzoek leerde dat een aantal daarvan afkomstig waren uit gestolen voertuigen. Bij de doorzoekingen in het kader van Operatie Alfa was het resultaat in november 2019 niet anders. Uiteindelijk werden bij de doorzoekingen onderdelen van zeker acht gestolen gevonden.

Woonwagenkamp Lith

Gelijktijdig met de doorzoeking aan de Scheldestraat, werd ook een inval gedaan op het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith, waar meerdere verdachten woonden. Het gaat onder meer om de verdachte die voor deze zaak wordt vervolgd. In een loods tegenover het kamp werd opnieuw een groot aantal auto-onderdelen en kentekenplaten aangetroffen, waarvan een groot aantal van diefstal afkomstig bleek. Onderdelen van dezelfde auto’s bleken bij elkaar te horen, maar werden los van elkaar in Oss en Lith gevonden. De resultaten van de doorzoekingen bevestigen voor het OM het beeld dat de verdachte zich op grote schaal bezighield met gestolen voertuigen en onderdelen daarvan. De ten laste gelegde feiten acht het OM wettig en overtuigend bewezen.