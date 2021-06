Vrouw gewond bij ongeval

Rond 18.00 uur vond er op de N617 bij Sint-Michielsgestel een verkeersongeval plaats. Een auto belandde in een sloot langs deze provinciale weg. De N617 tussen Den Bosch en Sint-Michielsgestel werd volledig afgesloten.

De brandweer knipte het dak van het voertuig om de vrouw te kunnen bevrijden. Zij werd met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf komt ter plaatse om de auto af te voeren. Waardoor de vrouw met haar auto van de weg raakte en in de sloot belandde is ons niet bekend.