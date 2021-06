Politie start onderzoek na vondst dode man in woning

De politie is maandagmiddag een onderzoek gestart nadat er in het Noord-Hollandse Berkhout een overleden man werd aangetroffen in een woning aan de Oosteinde. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Vermoedelijk misdrijf

De politie gaat er op dit moment vanuit dat de man vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie doet in en rond de woning onderzoek. Daarnaast vraagt de politie aan mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien bij of in de directe omgeving van de woning om contact op te nemen met de politie.