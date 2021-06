Onderzoek op Strabrechtse Heide in verdwijningszaak Tanja Groen

De politie in Limburg is dinsdagochtend een zoekactie op de Strabrechtse Heide in de gemeente Heeze-Leende gestart. Deze zoekactie maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen in 1993. Op 4 september van dat jaar gaven de ouders, de destijds 18-jarige studente, als vermist op. Het Openbaar Ministerie beschouwt deze vermissingszaak als een cold case.

Informatie

Politie en Openbaar Ministerie zijn sinds 2019 bezig geweest alle tips en informatie waarin mogelijk nog aanknopingspunten zitten, te onderzoeken.

Een plek die nog steeds genoemd wordt en waar Tanja mogelijk begraven zou liggen, is de Strabrechtse Heide. Al sinds de jaren ’90 is deze informatie in het dossier opgenomen. Ook in (recente) getuigenverklaringen komt de heide steeds terug. De informatie is zodanig concreet om een zoekactie te starten.

Afgebakend gebied

De zoekactie richt zich op een concreet afgebakend gebied. De Strabrechtse Heide is heel uitgestrekt en het is ondoenlijk om de hele heide te onderzoeken. Gezocht wordt op de plek die uit het onderzoek naar voren is gekomen.

Het te onderzoeken gebied wordt al ruimer genomen dan de informatie aangeeft.

Zoekactie

Het is op dit moment niet bekend hoe lang de zoekactie gaat duren. Mogelijk dat dit enkele dagen in beslag neemt. Dit heeft er ook mee te maken hoe de zoekwerkzaamheden vorderen in het afgebakende gebied. Op het moment dat er menselijke stoffelijke resten worden aangetroffen, is het nog niet duidelijk of het hier dan daadwerkelijk om Tanja Groen gaat. Onderzoek bij NFI zal dit uiteindelijk kunnen uitwijzen. Dit onderzoek zal in ieder geval wel geruimere tijd in beslag nemen.

Heide

De plek waar gezocht gaat worden, bevindt zich midden op de heide en betreft een ecologisch en zeer kwetsbaar gebied. Deze plaats is beperkt en moeilijk toegankelijk. Met de beheerder zijn afspraken gemaakt over de zoekactie. Dit gaat in goed overleg en met de grootste zorgvuldigheid om flora en fauna zo weinig mogelijk aan te tasten en te verstoren.

Verdwijning Tanja Groen

Tanja Groen verdween bijna 28 jaar geleden. De studente woonde op dinsdag 31 augustus 1993 een feestavond bij in de soos van een studentenvereniging in Maastricht. Op deze dag had Tanja om ongeveer 19.30 uur nog contact met haar moeder in Schagen (Noord-Holland). Rond middernacht vertrok ze vanaf het feest en is ze op de fiets naar haar kamer in Gronsveld, ten zuiden van Maastricht, gegaan. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar. Op zaterdag 4 september 1993 gaven de ouders van Tanja hun dochter als vermist op.