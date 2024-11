Aantreffen hennepplantage in bedrijfspand Roermond

Een tip was de aanleiding voor de politie om onderzoek te doen bij een bedrijfspand aan de Schipperswal in Roermond. In het pand is een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met 1000 volgroeide planten en 4500 hennepstekjes.

Het bedrijfspand is gelegen in de nabijheid van een brandstofopslag. Onderzocht wordt of er eerder geoogst is. Dit is om in te schatten hoeveel wederrechtelijk voordeel er gevorderd kan worden. Er is niemand aangehouden. Er was sprake van diefstal van stroom en water. De planten en kweekbenodigdheden zijn door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd. De politie maakt ook een rapportage op en stuurt deze naar de gemeente. Dan kan de burgemeester er voor kiezen eventuele maatregelen te nemen met betrekking tot het pand.