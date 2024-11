Politie blijft onderzoek doen naar autobranden in Maastricht

De politie blijft onverminderd onderzoek doen naar de reeks autobranden in Maastricht. De recente autobranden in Maastricht – en het bijzonder de laatste twee op de Czaar Peterstraat en de Rekoutweg - roepen vragen bij het publiek op. Inwoners van Maastricht hebben het beeld dat de politie geen onderzoek doet naar deze branden. Dat is niet het geval.