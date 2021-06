Mensen zoeken massaal verkoeling op eerste tropische dag

Heerenveen

In het hele land waren plekken waar ook water is favoriet zoals bijvoorbeeld het Friese Recreatiegebied De Heide ten zuidwesten van Heerenveen. Zowel op het strand aan deze plas als in het bosgebied met grote stukken grasweiden was het dan ook druk met recreanten.

Onweersbuien

Het tropische weer houdt ook donderdag nog aan maar dan komen er in de avond onweersbuien vanuit het zuiden het land binnen die gepaard kunnen gaan met hagel en regenbuien. Na donderdag wordt het wel wat koeler maar blijft de temperatuur ook nog aangenaam en varieert de komende 7 dagen tussen de 19 en 23 graden.