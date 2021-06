KNMI: Code Geel voor onweersbuien

Het KNMI heeft woensdag Code Geel afgegeven voor donderdag vanwege verwachte onweersbuien. Code geel is donderdag van kracht tussen 20.00 uur en 03.00 uur. Dit meldt het KNMI woensdag.

Zware onweersbuien vanuit het zuiden

'Donderdag trekken er, in de loop van de avond, vanuit het zuiden zware onweersbuien het land binnen. De buien lijken zich te concentreren boven het midden en westen van het land', aldus het KNMI.

Onweersbuien in nacht over Noord-Holland en Flevoland

De onweersbuien trekken aanvankelijk over Zeeland en het westen van Noord-Brabant, later Zuid Holland en Utrecht en in de nacht Noord Holland, Flevoland en de westelijke Waddeneilanden. De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag.