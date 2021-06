Tweede overvaller tankstation Bellingwolde aangehouden

Op maandagochtend 6 mei 2019 uur vond bij een tankstation aan de Rhederweg in Bellingwolde een gewapende overval plaats. Twee mannen arriveerden rond kwart voor acht in een kleine lichtgrijze auto bij het tankstation. De eigenaar van het tankstation zag ze aan komen lopen, maar het lukt hem niet de overvallers buiten de deur te houden.

De langste overvaller dreigde met een vuurwapen en liep langs de eigenaar de shop in. De eigenaar raakte in gevecht met de tweede overvaller. Hij slaagde er niet in de man buiten te houden. Ondertussen nam de lange overvaller de kassalade met daarin een klein bedrag aan contant geld mee. Terwijl de eigenaar nog op de grond lag, rennen de twee weg. Volgens getuigen reden de overvallers vervolgens weg in een kleine lichtkleurige auto, waarschijnlijk een Opel Corsa. De twee vluchten richting Oude Pekela en Bourtange en vanaf daar mogelijk richting Groningen.

In het onderzoek naar deze overval is woensdag 19 mei 2021 een van de verdachten aangehouden.Het betreft een 29-jarige man uit Sappemeer. Woensdag 16 juni is in het Duitse Bremen een 21-jarige verdachte aangehouden. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, kon worden aangehouden door goede samenwerking met de Duitse politie.