Vijf aanhoudingen na integrale controles

Bij integrale controles bij diverse bedrijven, woningen en voertuigen in het centrum van Amsterdam zijn eind mei vijf personen aangehouden. Drie van hen worden verdacht van bezit van en handel in verdovende middelen, de andere twee aanhoudingen hebben betrekking op vreemdelingenwetgeving. In een woning aan de Plantage Muidergracht namen agenten 32,1 kilogram methamfetamine (crystal meth) en een vuurwapen met toebehoren in beslag. De aangetroffen hoeveelheid methamfetamine heeft een straatwaarde van zo’n 2,5 miljoen euro.