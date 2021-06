APK 3 uit de startblokken: 1e trekker goedgekeurd

‘Goedgekeurd na reparatie’, dat is het oordeel op het allereerste APK-rapport voor een trekker. Die allereerste APK 3-keuring vond dinsdag 22 juni 2021 plaats in het Gelderse Nijbroek, bij Jabotech B.V. Zowel voor ondernemer en keurmeester Jacob Boeder als voor de RDW was die eerste keuring een mijlpaal.

Op 1 mei 2021 ging officieel de APK-plicht in voor land- en bosbouwtrekkers op wielen die sneller gaan dan 40 km/u. Zoals eerder met de APK-keuringen voor trucks en personenwagens moet ook de APK-plicht voor trekkers het verkeer weer een stukje veiliger maken. Net als bij de APK 1 voor vrachtwagens en de APK 2 voor personenwagens, ziet de RDW er ook bij de APK 3 op toe dat de keuringen volgens de regels worden uitgevoerd. Adviseur Uitvoering Arthur van Lee van de afdeling Toezicht van de RDW was aanwezig bij de eerste APK 3-keuring. “We hebben lang naar dit moment toegewerkt”, zegt hij, “vandaag zijn we er niet om te zien of Jacob zijn werk goed doet, maar omdat we willen zien of de keuring verloopt zoals we bedoeld hebben, en om te zien of Jacob nog tegen onverwachte dingen aanloopt.”

Mooi en afwisselend

Zelf is Jacob Boeder daar niet bang voor. Zijn bedrijf Jabotech B.V. bestaat bijna zes jaar en houdt zich bezig met de reparatie, het onderhoud en de verkoop van bouw- en landbouwmachines. “Een mooi, afwisselend vak”, zegt hij, “onze klanten willen door met hun werk, dus als er een probleem is willen ze dat wij dat snel oplossen. Wij houden van een uitdaging. APK 3-keuringen voeren we uit zodat we onze klanten volledig kunnen ontzorgen, en ze niet afhankelijk zijn van nog een andere partij. Bovendien dragen we zo bij aan de veiligheid, en dat heeft altijd zin.”

Kleine ingreep

De Claas 920 Axion die op 22 juni APK-gekeurd is, doet dienst als demo. Hoewel hij van tevoren geen problemen verwachtte, vindt Jacob toch wat kleine puntjes. De vettigheid rond het oliefilter wijst op een recente montage, niet op lekkage, dus is geen probleem. Maar dat de koplampen flink verkeerd staan afgesteld, behoeft toch een kleine ingreep. Op het eerste keuringsrapport prijkt dus niet ‘goedgekeurd’, maar ‘goedgekeurd na reparatie’. Jacob kan er wel om lachen. “Spannend vond ik het niet echt,” zegt hij, “maar wel leuk. Ik had de trekker van tevoren bewust niet nagekeken, omdat ik ook benieuwd was wat ik zou tegenkomen. Zo’n eerste keuring is toch bijzonder. We hebben vandaag samen met de RDW geschiedenis geschreven.”