Gepaste aandacht tijdens Veteranendag: ‘Hopelijk volgend jaar weer een normale dag’

In Den Haag is zaterdag voor het 2e jaar op rij in aangepast vorm stilgestaan bij Veteranendag. Net als vorig jaar was er door COVID-19 geen defilé of openbare medaille-uitreiking. Wel was koning Willem-Alexander er deze 17e editie bij. Ondanks de beperkingen was er de gepaste aandacht voor de meer dan 100.000 veteranen die Nederland rijk is.

Deze (oud-)militairen stonden tijdens de openingsceremonie in de Koninklijke Schouwburg centraal. Vier van hen vertelden hun persoonlijke verhaal. Over hun ervaringen in landen als Afghanistan, Mali, Irak, maar ook in Nederlands-Indië. De verhalen maakten diepe indruk op premier Mark Rutte en minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten. Zij stonden stil bij de offers die zijn gebracht.

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, zei Rutte. “En u, veteranen, u hebt zich daar ergens op de wereld en ergens in onze geschiedenis of in het hier en nu voor ingezet. En daar kunnen we u niet genoeg voor bedanken. Dat doen we op Veteranendag. Daarom draag ik de witte anjer. Daarom is er vandaag deze bijeenkomst. En daarom willen we allemaal zo graag volgend jaar weer een normale Veteranendag. Want dit is uw dag.”

Missies in Afghanistan

Bijleveld haakte in op het beëindigen van de Nederlandse bijdrage aan de missies in Afghanistan. De laatste Nederlandse militairen zijn sinds gisteren terug. “Er zijn enorme offers gebracht, door Afghanen, door NAVO-militairen en door onze eigen mensen. Wij verloren 25 collega’s en nog veel meer raakten gewond, fysiek en/of mentaal. Dat vergeten wij nooit. En wij vergeten hen ook nooit. Hun inzet, en de inzet van de meer dan 675.000 militairen tijdens 3 oorlogen en meer dan 100 missies, heeft ons diepste respect.”

Witte Anjer Perkje

Ook in andere delen van het land werd stilgestaan bij Veteranendag. Zo openden meerdere gemeenten een eigen Witte Anjer Perkje. Als symbool voor erkenning en waardering van veteranen. Dat gebeurde in plaatsen als Wierden, Almelo, Hoogeveen, Arnhem, Helmond, Sneek, Kerkrade, Noordwijkerhout, Vlissingen en Vlaardingen. Verder wapperde in heel Nederland de veteranenvlag.

Veteranendag wordt sinds 2005 georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag. Dat gebeurt altijd op de laatste zaterdag van juni.